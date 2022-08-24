"Разом ми переможемо": Зеленський подякував Байдену за майже $3 мільярди допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку лідерові США Джо Байдену за оголошений 24 серпня безпрецедентний пакет безпекової допомоги.
Подякував глава держави і за вітання з Днем Незалежності України.
Про це Зеленський написав у Мережі.
"Вдячний президентові США Джо Байдену і народу США за потужні вітання з Днем Незалежності України – безпрецедентний пакет допомоги у сфері безпеки в розмірі майже 3 мільярдів доларів", – йдеться в заяві.
"Народ України, усі наші захисники високо цінують непохитну підтримку США. Разом ми переможемо!" – додав президент.
Нагадаємо, 24 серпня у Білому домі оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні від початку війни 24 лютого. Офіційна цифра – 2,98 млрд дол.
Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, до пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.
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