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"Разом ми переможемо": Зеленський подякував Байдену за майже $3 мільярди допомоги

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"Разом ми переможемо": Зеленський подякував Байдену за майже $3 мільярди допомоги

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку лідерові США Джо Байдену за оголошений 24 серпня безпрецедентний пакет безпекової допомоги.

Подякував глава держави і за вітання з Днем Незалежності України.

Про це Зеленський написав у Мережі.

"Вдячний президентові США Джо Байдену і народу США за потужні вітання з Днем Незалежності України – безпрецедентний пакет допомоги у сфері безпеки в розмірі майже 3 мільярдів доларів", – йдеться в заяві.

"Народ України, усі наші захисники високо цінують непохитну підтримку США. Разом ми переможемо!" – додав президент.

Нагадаємо, 24 серпня у Білому домі оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні від початку війни 24 лютого. Офіційна цифра – 2,98 млрд дол.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, до пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1773
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