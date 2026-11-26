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“Нещодавно у соціальних мережах серед експертів виникла дискусія на рахунок того, що відбувається із Дмитром Разумковим. Чому політик не коментує переговорний процес, що думає про формулу миру, і навіщо вийшов з правкою на користь ТЦК. Пам’ятаю, що з боку певних експертів висловлювалась думка, що Дмитро вирішив покинути ідею про власний проєкт і хоче долучитись до якогось «більш прохідного». Лунали прізвища Порошенка або Залужного”, – нагадав Цибулько.

На його думку, судячи із свіжого виступу Разумкова у Верховній Раді, із «закриттям проєкту» експерти вгадали, а ось із тим, до кого долучиться екс-спікер – зовсім ні.

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“Схоже пан Разумков вирішив остаточно полишити опозиційну нішу і повернутись до табору Володимира Зеленського. Він вперше за довгий час публічно і досить завзято захищав Президента. Критикував «поганих бояр», з парламенту, які його підставляють і дискредитують. Закликав Президента навести порядок в парламенті у фракції. Хвалив Володимира Олександровича і на різні лади демонстрував лояльність”, – підкреслив політолог.

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Вірогідно, зазначив він, таким чином Разумков показував свою готовність до примирення із Зеленським.

“Ну що ж, будемо відверті, «опозиційна ніша» нічого доброго Дмитру Разумкову не принесла. Він там не прижився. Зліва не приймали економіста-ліберала, справа – не розуміли його анти-військової риторики. То ж повернення до табору Президента не найгірший варіант для Разумкова. Правда, навіщо цей горе-опозиціонер Президенту – питання відкрите?” – констатував Цибулько.

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