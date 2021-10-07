Разумков озвучив побажання наступнику: Щоб йому не було соромно

Разумков озвучив побажання наступнику: Щоб йому не було соромно

Депутати можуть звільнити голову парламенту вже сьогодні.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков побажав наступному главі парламенту, щоб йому не було соромно за свою діяльність.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щоб йому не було соромно за те, що він буде робити на цій посаді. Ні перед собою, ні перед людьми і ні перед законом".

На запитання, чи не соромно йому самому, Разумков відповів: "Мені не соромно".

Нагадаємо:

30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива. Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади.

для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відставку можуть вже 7 жовтня. А вже наступного дня призначити спікером можуть, найімовірніше, його першого заступника Руслана Стефанчука. Аби це зробити, монокоаліції доведеться здолати бюрократичні перепони.

Новини України: "Слуги народу" вже сьогодні збираються звільнити з посади Разумкова

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