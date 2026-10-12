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Експерт зазначив, що питання переговорів та можливого завершення війни активно обговорюють представники влади й опозиції, зокрема президент, Кирило Буданов, Валерій Залужний, Ігор Терехов та Олексій Гончаренко. Водночас Разумков, за спостереженням Цибулька, залишається осторонь цієї дискусії.

«Цікаво, що з цієї дискусії повністю випав один із найбільш говірливих українських політиків — Дмитро Разумков. Не те, щоб його думка реально на щось впливала, але така „страусова позиція“ екс-спікера відверто несподівана», — написав Цибулько.

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На думку експерта, така поведінка особливо контрастує зі звичною активністю Разумкова у внутрішньополітичних питаннях.

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«На тлі сотень і тисяч палких промов про захист громадян, зловживання влади і порушення в ТЦК таке інформаційне „табу“ „розумного політика“ на тему миру та війни виглядає принаймні дивно», — зауважив він.

Цибулько також нагадав, що Разумкова тривалий час пов’язували з орієнтацією на виборців південних, східних і центральних регіонів України. Тому, на його переконання, питання мирних переговорів мало б бути важливою складовою публічної позиції ексспікера.

«З огляду на безпекову ситуацію кращого моменту, щоб висловитись годі і чекати. Проте у Разумкова, ймовірно, є якийсь свій „хитрий план“», — зазначив політолог.

Одним із можливих пояснень мовчання Разумкова експерт вважає прагнення уникнути політичних конфліктів і не визначатися з позицією до того, як стане зрозумілою подальша конфігурація політичних сил.

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«Втім виглядає так, що увесь цей „план“ насправді полягає у тому, щоб просто „відсидітись“. Не псувати ні з ким стосунки, як він, до речі, любить. А далі — пристати до найбільш перспективного табору», — припустив Цибулько.

Водночас експерт вважає, що нинішня дискусія щодо війни та миру матиме значення і для подальшого політичного позиціонування.

«Схоже, Разумков полишив думки про самостійний проєкт і остаточно сходить з політичної дистанції. Адже така відверто „страусова позиція“ і політичне пристосуванство навряд чи буде оцінена його виборцями, які вже точно мають для себе відповідь „війна“ чи „мир“», — підсумував Цибулько.

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