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- Політика
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Разумков повністю випав з дискусії щодо мирних переговорів, попри свою звичну «говірливість», — експерт
Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відомий активними коментарями щодо політичних подій, цього разу залишився осторонь дискусії про мирні переговори. На це звернув увагу політичний експерт Володимир Цибулько, який припустив, що ексспікер намагається «відсидітись», аби не псувати стосунки з різними політичними силами.
Експерт зазначив, що питання переговорів та можливого завершення війни активно обговорюють представники влади й опозиції, зокрема президент, Кирило Буданов, Валерій Залужний, Ігор Терехов та Олексій Гончаренко. Водночас Разумков, за спостереженням Цибулька, залишається осторонь цієї дискусії.
«Цікаво, що з цієї дискусії повністю випав один із найбільш говірливих українських політиків — Дмитро Разумков. Не те, щоб його думка реально на щось впливала, але така „страусова позиція“ екс-спікера відверто несподівана», — написав Цибулько.
На думку експерта, така поведінка особливо контрастує зі звичною активністю Разумкова у внутрішньополітичних питаннях.
«На тлі сотень і тисяч палких промов про захист громадян, зловживання влади і порушення в ТЦК таке інформаційне „табу“ „розумного політика“ на тему миру та війни виглядає принаймні дивно», — зауважив він.
Цибулько також нагадав, що Разумкова тривалий час пов’язували з орієнтацією на виборців південних, східних і центральних регіонів України. Тому, на його переконання, питання мирних переговорів мало б бути важливою складовою публічної позиції ексспікера.
«З огляду на безпекову ситуацію кращого моменту, щоб висловитись годі і чекати. Проте у Разумкова, ймовірно, є якийсь свій „хитрий план“», — зазначив політолог.
Одним із можливих пояснень мовчання Разумкова експерт вважає прагнення уникнути політичних конфліктів і не визначатися з позицією до того, як стане зрозумілою подальша конфігурація політичних сил.
«Втім виглядає так, що увесь цей „план“ насправді полягає у тому, щоб просто „відсидітись“. Не псувати ні з ким стосунки, як він, до речі, любить. А далі — пристати до найбільш перспективного табору», — припустив Цибулько.
Водночас експерт вважає, що нинішня дискусія щодо війни та миру матиме значення і для подальшого політичного позиціонування.
«Схоже, Разумков полишив думки про самостійний проєкт і остаточно сходить з політичної дистанції. Адже така відверто „страусова позиція“ і політичне пристосуванство навряд чи буде оцінена його виборцями, які вже точно мають для себе відповідь „війна“ чи „мир“», — підсумував Цибулько.