Разумков пояснив, хто вноситиме дані про олігархів до спеціального реєстру

Разумков пояснив, хто вноситиме дані про олігархів до спеціального реєстру

Разумков подякував парламентарям за підтримку його правки до закону про олігархів.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував нардепам, які під час ухвалення так званого закону про олігархів, врахували його правку. Згідно з нею, дані про олігархів за зверненням спеціальної комісії вноситиме до відповідного реєстру НАЗК.

Про це Разумков, який зараз хворіє на COVID-19 і перебуває на самоізоляції, написав у Facebook.

"Дякую і комітету, і Верховній раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів", - написав Разумков.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про деолігархізацію 23 вересня. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом, та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом Володимиром Зеленським.

Також читайте Пільговий період: чому закон про олігархів введуть у дію аж через пів року

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, коментуючи ухвалений закон про олігархів, сказав, що він дає Україні історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що своїм голосування у Верховній Раді за так званий закон про олігархів народні депутати обрали для України майбутнє без кланово-олігархічної системи.

Новини України: у Раді ухвалили законопроєкт, який встановлює критерії, кого вважати олігархом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання