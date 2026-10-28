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- Політика
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Разумков проігнорував голосування за обмеження зарплат чиновників, до якого сам закликав, — експерт
Народний депутат, лідер групи «Розумна політика» Дмитро Разумков пропустив голосування у Верховній раді, яке мало на меті обмежити максимальні зарплати чиновників. Хоча напередодні закликав до цього, що вказує на непослідовність політика, зазначив політичний експерт, блогер та військовослужбовець Кирило Сазонов.
«Можна безкінечно дивитись на три речі. Дві з них, про вогонь і воду, ви знаєте, а третя — це про те, як „справжній“, „непримиренний“ опозиціонер Дмитро Разумков „послідовно“ бореться за інтереси людей проти „свавілля чиновників“. Це унікальна практика, насправді», — впевнений експерт.
Він нагадує, що на початку пленарного тижня 26 жовтня Разумков на трибуні виступав із «бурлескною промовою» про неприпустимість підвищення зарплат чиновникам.
«Викриває, тисне, збиває правки і нагадує, що його „розумна політика“ з 2023 року наполягає на встановлення стелі у зарплатах держслужбовців. Віримо. Бо не повірити складно», — іронізує Сазонов.
Адже всього через дві доби парламент розглядає поправки до бюджету, серед яких — поправка №1003 щодо встановлення на час воєнного стану межі у зарплатах на рівні 80 тисяч гривень для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій з метою економії ресурсів державного бюджету.
«Саме то, за що боролись три довгі роки люди з „розумні політики“. Здавалось, нарешті, потрібна максимальна консолідація зусиль. Це ж ключове голосування!
Але ні. Правка не пройшла. Як голосував Дмитро Олександрович? Ніяк. Він «відсутній». Так само, як і ряд інших «розумних політиків»: В. Мокан, Д. Мікіша, О. Дмитрієва…Опозиція, ау! Ви ж так пристрасно цього добивались. Так безкомпромісно боролись із несправедливістю, захмарними зарплатами топ-посадовців», — докоряє нардепам військовий.
Так само, за його словами, не цікавими виявились «розумним» політикам і інші правки. Наприклад, щоб гроші від укладання угод зі слідством від засуджених за корупцію йшли до бюджету, а не в «благодійні фонди».
«Як ви там казали, Дмитре Олександровичу, „люди не розуміють підняття зарплат чиновникам, коли всі інші доїдають останнє“. Де ж Ваші голоси? Насправді, саме такої „опозиційної діяльності“ люди й не розуміють. Не розуміють, як можна казати одне, а робити інше. „Птицю пізнають по щебету, а людину — по справах“. Невже забули? Мабуть, „зарозумілися“», — резюмує Кирило Сазонов.