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«Можна безкінечно дивитись на три речі. Дві з них, про вогонь і воду, ви знаєте, а третя — це про те, як „справжній“, „непримиренний“ опозиціонер Дмитро Разумков „послідовно“ бореться за інтереси людей проти „свавілля чиновників“. Це унікальна практика, насправді», — впевнений експерт.

Він нагадує, що на початку пленарного тижня 26 жовтня Разумков на трибуні виступав із «бурлескною промовою» про неприпустимість підвищення зарплат чиновникам.

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«Викриває, тисне, збиває правки і нагадує, що його „розумна політика“ з 2023 року наполягає на встановлення стелі у зарплатах держслужбовців. Віримо. Бо не повірити складно», — іронізує Сазонов.

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Адже всього через дві доби парламент розглядає поправки до бюджету, серед яких — поправка №1003 щодо встановлення на час воєнного стану межі у зарплатах на рівні 80 тисяч гривень для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій з метою економії ресурсів державного бюджету.

«Саме то, за що боролись три довгі роки люди з „розумні політики“. Здавалось, нарешті, потрібна максимальна консолідація зусиль. Це ж ключове голосування!

Але ні. Правка не пройшла. Як голосував Дмитро Олександрович? Ніяк. Він «відсутній». Так само, як і ряд інших «розумних політиків»: В. Мокан, Д. Мікіша, О. Дмитрієва…Опозиція, ау! Ви ж так пристрасно цього добивались. Так безкомпромісно боролись із несправедливістю, захмарними зарплатами топ-посадовців», — докоряє нардепам військовий.

Так само, за його словами, не цікавими виявились «розумним» політикам і інші правки. Наприклад, щоб гроші від укладання угод зі слідством від засуджених за корупцію йшли до бюджету, а не в «благодійні фонди».

«Як ви там казали, Дмитре Олександровичу, „люди не розуміють підняття зарплат чиновникам, коли всі інші доїдають останнє“. Де ж Ваші голоси? Насправді, саме такої „опозиційної діяльності“ люди й не розуміють. Не розуміють, як можна казати одне, а робити інше. „Птицю пізнають по щебету, а людину — по справах“. Невже забули? Мабуть, „зарозумілися“», — резюмує Кирило Сазонов.

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