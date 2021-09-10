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Разумков скерував законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

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Разумков скерував законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

УНІАН

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова відзначила невідповідність Конституції України законопроекту № 5599.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков скерував законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" за висновком в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

"З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроекту", — йдеться у листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо, копію якого має в своєму розпорядженні агентство"Інтерфакс-Україна".

У своєму проханні голова українського парламенту посилається на позицію уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

"До мене надійшов лист від уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, в якому надані застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті ухвалення цього законопроєкту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроект для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія). Аналогічну позицію щодо цього законопроєкту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламенту", — підкреслив спікер.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції України законопроєкту № 5599 і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія).

Дата публікації
Перегляди
12
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