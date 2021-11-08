Разумков створює в Раді нове об'єднання "Розумна політика": список депутатів

Окрім ексспікера, в об'єднанні 24 депутати.

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які ввійшли до складу свого міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

За словами Разумкова, звернення про створення об'єднання вже перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради. Офіційно про це мають оголосити на наступному пленарному тижні парламенту.

"Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об'єднання", - зауважив Разумков.

Окрім Разумкова, до міжфракційного об'єднання "Розумна політика" потрапили ще 24 депутати: двоє від "Батьківщини" (Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаненко), позафракційна нардепка Людмила Буймістер та 21 — від "Слуги народу":

Володимир Козак;

Василь Мокан;

Роман Соха;

Неллі Яковлєва;

Оксана Дмитрієва;

Валерій Божик;

Дмитро Микиша;

Артем Дмитрук;

Ольга Саладуха;

Олег Воронько;

Олександр Бакумов;

Ольга Коваль;

Дарʼя Володіна;

Михайло Новіков;

Роман Бабій;

Аліна Загоруйко;

Костянтин Касай;

Дмитро Гурін;

Євген Петруняк;

Іван Юнаков;

Михайло Крячко.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива. Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосували за його відсавку 7 жовтня. Наступником Разумкова став - Руслан Стефанчук. Відставка Разумкова: чому відбулося "політичне розлучення" та чим воно може обернутися для країни

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