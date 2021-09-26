Разумков вдруге одужав від коронавірусу і повідомив про найближчі плани

Разумков отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який після перенесеного торік коронавірусу 10 вересня 2021 року повідомив про повторне зараження COVID-19, вже одужав і 26 вересня отримав довідку із негативним результатом тесту.
Про це він написав у своєму Facebook.
За словами Разумкова, від завтра, 27 вересня, він повертається до звичайного робочого режиму.
"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Від завтра я повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, 14 вересня спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомляв, що перебуває на самоізоляції через COVID-19, але продовжує працювати.
Торік у листопаді голова Верховної Ради Дмитро Разумков також захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний результат тесту. Тоді також він перебував на самоізоляції і працював у дистанційному режимі.