Разумков вдруге одужав від коронавірусу і повідомив про найближчі плани

Разумков вдруге одужав від коронавірусу і повідомив про найближчі плани

Разумков отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який після перенесеного торік коронавірусу 10 вересня 2021 року повідомив про повторне зараження COVID-19, вже одужав і 26 вересня отримав довідку із негативним результатом тесту.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Разумкова, від завтра, 27 вересня, він повертається до звичайного робочого режиму.

"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Від завтра я повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомляв, що перебуває на самоізоляції через COVID-19, але продовжує працювати.

Торік у листопаді голова Верховної Ради Дмитро Разумков також захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний результат тесту. Тоді також він перебував на самоізоляції і працював у дистанційному режимі.

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