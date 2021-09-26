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Разумков вдруге одужав від коронавірусу і повідомив про найближчі плани

Разумков вдруге одужав від коронавірусу і повідомив про найближчі плани

УНІАН

Разумков отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який після перенесеного торік коронавірусу 10 вересня 2021 року повідомив про повторне зараження COVID-19, вже одужав і 26 вересня отримав довідку із негативним результатом тесту.

Про це він написав у своєму Facebook. 

За словами Разумкова, від завтра, 27 вересня, він повертається до звичайного робочого режиму.

"Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Від завтра я повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомляв, що перебуває на самоізоляції через COVID-19, але продовжує працювати.

Торік у листопаді голова Верховної Ради Дмитро Разумков також захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний результат тесту. Тоді також він перебував на самоізоляції і працював у дистанційному режимі.

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