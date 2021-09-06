Разумков заявив, що деякі міністри цієї осені можуть піти в "добровільно-примусову" відставку

Разумков заявив, що деякі міністри цієї осені можуть піти в "добровільно-примусову" відставку

Водночас Разумков припускає, що деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив відставки в уряді цієї осені. На його думку, деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням, інші - у "добровільно-примусовому форматі".

Про це заявив спікер Ради Дмитро Розумков під час брифінгу в понеділок.

За його словами, кадрові ротації в Кабміні, очікується, що можливо, відбудуться не на першому пленарному тижні шостої сесії Верховної Ради, але незабаром.

"Відставки можливі... Справді є міністри, до яких є запитання. До деяких - і у мене особисто. Я наразі не переходитиму на прізвища. Є ті, хто, можливо, самостійно піде у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" можуть залишити Кабінет Міністрів України", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

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