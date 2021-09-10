Разумков знову підхопив коронавірус: що відомо про стан здоров’я спікера парламенту

Разумков знову підхопив коронавірус: що відомо про стан здоров’я спікера парламенту

Голова Верховної Ради перебуває на самоізоляції і обіцяє працювати дистанційно.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який торік перехворів на COVID-19, знову отримав позитивний ПЛР-тест, який підтвердив повторне зараження коронавірусом.

Про це спікер українського парламенту повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами Разумкова, тест на коронавірус він пройшов перед тим, як долучитися до міжнародному форумі "Ялтинська європейська стратегія", який проходить у Києві і одним із учасників якого є президент України Володимир Зеленський.

“Формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень поважних гостей. Тест виявив мене”, - написав голова Ради у своєму пості, у коментарях до якого опублікував і сам результат тесту.

Фото: Facebook

Дмитро Разумков повідомив, що очевидних симптомів хвороби у нього не було, і висловив сподівання, що йому вдасться виступити онлайн на форумі, де будуть дискутувати про верховенство права в Україні.

“Перебуватиму на самоізоляції, певний час працюватиму дистанційно. На щастя, почуваю себе добре”, - зауважив голова Ради.

Нагадаємо, вперше від початку пандемії в Києві відкрився міжнародний форум - "Ялтинська європейська стратегія". До анексії Криму цей захід відбувався в Ялті, торік зустрічі не було через пандемію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання