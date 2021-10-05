Разумкова відсторонили від ведення двох пленарних засідань Ради

Разумков не буде вести засідання упродовж двох пленарних днів.

Спікера парламенту Дмитра Разумкова відсторонили від ведення двох пленарних засідань Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалили нардепи 5 жовтня на засіданні ВРУ.

Зокрема, депутати Верховної Ради проголосували за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань. Підтримали рішення 240 нардепів.

скриншот з відео

Сам Разумков заявив, що не тримається за посаду і для нього "посада не важить нічого – це інструмент". За його словами, він зможе реалізовувати обіцянки, які були оголошені в 2019 році, коли очолив Раду, і без посади.

"Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради – затримувати цей процес не буду... Одразу надійшли листи – ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича (Арахамії. - Ред.) про запуск процедури", – сказав Разумков.

Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" зібрали вже понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Дмитро Разумков має піти у відставку, тому що більше не є членом команди "Слуги народу" і "бачить своє особисте політичне життя".

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