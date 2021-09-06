Реабілітація першого президента України в Німеччині: в якому стані перебуває Кравчук

Майже два місяці Леонід Кравчук перебував у реанімації після операції на серці.
Перший президент України Леонід Кравчук перебуває у Німеччини на реабілітації після операції на серці, яку йому проводили в Київському центрі серця ще наприкінці червня.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Майже два місяці Кравчук перебував у реанімації, на апараті штучної вентиляції легень. Його стан українські лікарі оцінювали як складний.
Як повідомляють джерела ТСН, під час реабілітації в Німеччині Леонід Кравчук отямився і дихає самостійно. Терміни реабілітації поки невідомі.
Нагадаємо, що цього року перший президент вперше за тридцять років через стан здоров’я пропустив урочистості з нагоди Дня Незалежності.