Реабілітація першого президента України в Німеччині: в якому стані перебуває Кравчук

Реабілітація першого президента України в Німеччині: в якому стані перебуває Кравчук

Майже два місяці Леонід Кравчук перебував у реанімації після операції на серці.

Перший президент України Леонід Кравчук перебуває у Німеччини на реабілітації після операції на серці, яку йому проводили в Київському центрі серця ще наприкінці червня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Майже два місяці Кравчук перебував у реанімації, на апараті штучної вентиляції легень. Його стан українські лікарі оцінювали як складний.

Як повідомляють джерела ТСН, під час реабілітації в Німеччині Леонід Кравчук отямився і дихає самостійно. Терміни реабілітації поки невідомі.

Нагадаємо, що цього року перший президент вперше за тридцять років через стан здоров’я пропустив урочистості з нагоди Дня Незалежності.

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

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