Реакція буде миттєвою: Монастирський запевнив, що МВС не допустить повторення подій 2014 року

Реакція буде миттєвою: Монастирський запевнив, що МВС не допустить повторення подій 2014 року

Монастирський наголосив, що наразі в Україні не можливе повторення сценаріїв 2014 року.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що силовики не допустять жодних сепаратистських проявів у разі спроби Росії здійснити новий напад на Україну. Голова МВС запевнив, що повторення сценаріїв 2014 року із захопленням адміністративних будівель наразі в Україні неможливе, правоохоронці у разі спроби РФ - реагуватимуть миттєво.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час марафону до Дня єднання 16 лютого.

"Чи сприймаємо ми серйозно сценарії, які звучать сьогодні з усіх сторін? Так, ми сприймаємо це серйозно. Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Чи можна нас сьогодні залякати? Ні, не можна", - зазначив міністр.

За його словами, силовики "відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель, відділків поліції" і "жодних сепаратистських проявів" вони не допустять.

"В той час не всюди була воля для швидкого і жорсткого реагування. Ми відпрацювали всі можливі сценарії ...захоплення адмінбудівель, відділків поліції... Необхідні рішення сьогодні будуть прийматися надзвичайно швидко. Ми не допустимо жодних сепаратистських проявів в середині країни на кшталт як це було 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Якщо хтось подумає захопити адмінбудівлю - реакція буде надзвичайно швидка і жорстка. Хто б це не був, новий "гіркін", чи нова "штепа". Реакція буде миттєвою, - запевнив Монастирський.

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