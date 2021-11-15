Реакція на міграційну кризу та російські війська на українському кордоні. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- Під час міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю розглядалися різні сценарії врегулювання міграційної кризи, аж до запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях України. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Читати далі –>
- Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов. Читати далі –>
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни ситуації. Читати далі –>
- Міграційною кризою на білорусько-польському кордоні РФ хоче досягнути трьох основних цілей. Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович. Читати далі –>