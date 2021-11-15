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Реакція на міграційну кризу та російські війська на українському кордоні. П'ять новин, які ви могли проспати

Реакція на міграційну кризу та російські війська на українському кордоні. П'ять новин, які ви могли проспати

twitter.com/podlaskaPolicja

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • Під час міжвідомчої наради щодо ситуації на кордоні з Білоруссю розглядалися різні сценарії врегулювання міграційної кризи, аж до запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях України. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Читати далі –>
  • Події на кордоні Євросоюзу та Білорусі є одним із проявів гібридної війни, і Служба безпеки вживає весь комплекс заходів, щоб унеможливити подібний сценарій в Україні. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов. Читати далі –>
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни ситуації. Читати далі –>
  • Міграційною кризою на білорусько-польському кордоні РФ хоче досягнути трьох основних цілей. Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович. Читати далі –>
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