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Реакція на затримання Саакашвілі та поява таблеток для лікування коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

Реакція на затримання Саакашвілі та поява таблеток для лікування коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • В офісі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вирішили розставити всі крапки над "і" та прокоментували його затримання в Тбілісі. Читати далі –>
  • Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Читати далі –>
  • Адвокат експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що звільнення його підзахисного можливо тільки двома шляхами: помилуванням нинішнього президента Саломе Зурабішвілі або екстрадицією до України. Читати далі –>
  • У Держдепі США поінформовані про повідомлення про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією. Читати далі –>
  • Фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби. Читати далі –>

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

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