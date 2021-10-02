Реакція на затримання Саакашвілі та поява таблеток для лікування коронавірусу: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В офісі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вирішили розставити всі крапки над "і" та прокоментували його затримання в Тбілісі. Читати далі –>
- Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Читати далі –>
- Адвокат експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що звільнення його підзахисного можливо тільки двома шляхами: помилуванням нинішнього президента Саломе Зурабішвілі або екстрадицією до України. Читати далі –>
- У Держдепі США поінформовані про повідомлення про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією. Читати далі –>
- Фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби. Читати далі –>