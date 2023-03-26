Реакція на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі та велика пожежа в Росії: головні новини ночі 26 березня 2023 року

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Головні новини ночі 26 березня 2023 року:
- У США обережно прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі Читати далі –>
- Тихановська відреагувала на ідею Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю РФ Читати далі –>
- Чи шпигує за нами TikTok: до Конгресу США дати відповідь запросили гендиректора популярної соцмережі Читати далі –>
- У російському Омську спалахнув великий склад із пластиком Читати далі –>
- На Херсонщині окупанти катують тих, хто не хоче отримувати російський паспорт Читати далі –>
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