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Реакція на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі та велика пожежа в Росії: головні новини ночі 26 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3304
Час на прочитання
1 хв
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Реакція на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі та велика пожежа в Росії: головні новини ночі 26 березня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 березня 2023 року:

  • У США обережно прокоментували наміри Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі Читати далі –>
  • Тихановська відреагувала на ідею Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю РФ Читати далі –>
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Перегляди
3304
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