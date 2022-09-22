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"Реакція Путіна на успіхи України": у німецькому Міноборони заговорили про посилення військової допомоги

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"Реакція Путіна на успіхи України": у німецькому Міноборони заговорили про посилення військової допомоги

Фото: Associated Press

Президент РФ Володими Путін 21 вересня заявив про часткову мобілізацію в країні, а також підтримав проведення "референдумів" на окупованих територіях України. 

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт називає такі дії диктатора реакцією на успіхи України. Втім, це в жодному разі не послабить військову підтримку Києва.

Про цне повідомляє видання Telegraph.

Ламбрехт наголосила, що рішення Путіна про часткову мобілізація в Росії та "референдуми" лише стимулюють до більшої допомоги Києву. 

"Ця реакція Путіна на успіхи України спонукає нас продовжувати підтримувати українців і посилати цей чіткий сигнал", - заявила глава Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Крім того, він заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".   

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