Реакція світу: Держдеп США засудив визнання ФБК і "Штабів Навального" екстремістськими організаціями

Американське зовнішньополітичне відомство засуджує сьогоднішнє рішення московського суду.

Держдепартамент США засудив рішення Мосміськсуду визнати Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Про це йдеться в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

За його словами, американське зовнішньополітичне відомство "засуджує сьогоднішнє рішення московського суду про визнання" екстремістськими "трьох організацій, пов'язаних Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні".

Прайс також піддав критиці рішення Верховного суду РФ у 2017 році визнати екстремістським і заборонити на російській території "Управлінський центр свідків Єгови в Росії" і всі вхідні в її структуру місцеві релігійні організації.

Нагадаємо, Путін в день народження Навального підписав закон, який забороняє брати участь у виборах його соратникам з ФБК. Заборона поширюється на участь у виборах всіх рівнів.

Нагадаємо, штаби політика Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

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