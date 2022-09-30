"Реакція світу має бути миттєвою": Данілов відреагував на нові погрози Путіна ядерною зброєю

Якщо світ не відреагує на застосування Росією ядерної зброї, у світі почнеться хаос.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свіжі погрози президента Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї.

Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Те, що він погрожує, якщо він буде застосовувати ядерну зброю, тоді взагалі реакція світу має бути миттєва і цілком колективна. Якщо не буде відповіді, не бай Бог… Якщо буде застосування ядерної зброї і світ не буде на це реагувати, тоді ядерну зброю – так звану грязну бомбу – буде мати така кількість країн, що у світі почнеться такий хаос. Я вам навіть передати не можу, що буде відбуватися в світі. Це взагалі неприпустимо", – наголосив Данілов.

"Є певні зобов’язання по використанню ядерної зброї. Якщо Російська Федерація вважає, що вона може не виконувати ці зобов’язання, давайте будемо дивитися, як світ буде реагувати, якщо це, не дай Бог, станеться", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 30 вересня Путін звинуватив Захід у бажанні розвалити Росію та заявив про захист держави всіма можливими методами, натякнувши на ядерну зброю.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

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