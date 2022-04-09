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Реакція світу на обстріл Краматорська та відкриття МВФ спецрахунку для допомоги Україні: головні новини ночі 9 квітня

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Реакція світу на обстріл Краматорська та відкриття МВФ спецрахунку для допомоги Україні: головні новини ночі 9 квітня

ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 квітня: 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності. Читати далі –>
  • Що можна сказати з упевненістю, так це те, що інформаційну війну Росія програла вже. У світі більше ніхто не вірить її брехні. Ні в кого у світі не викликає сумніву, що ракета, яка влучила у краматорський вокзал, - російська. Речник Пентагону назвав її тип – балістична ракета малої дальності. Читати далі –>
  • Винні у завданні ракетного удару по вокзалу в Краматорську, що спричинив десятки жертв серед цивільного населення, мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. Читати далі –>
  • У п’ятницю, 8 квітня, на засіданні Ради директорів Міжнародного валютного фонду було погоджено відкриття спеціального рахунку, на який країни-донори зможуть переказувати кошти для допомоги Україні. Читати далі –>
  • Для того, щоб не тільки стримувати російські окупаційні війська, але й вигнати їх з України, ЗСУ потребують зброї дальньої дії, багато сучасних танків та броньованих машин. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Читати далі –>

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