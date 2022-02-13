Реакції на перемовини лідерів держав та підготовка до Дня святого Валентина: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорив пов'язані з Україною теми. Читати далі –>
- Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена була досить збалансованою. Читати далі –>
- Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України. Читати далі –>
- Активна російська кампанія із дезінформації намагається спотворити ситуацію в Україні та виправдати справжнього агресора. Читати далі –>
- Чимало на День святого Валентина заробляють продавці квітів. І букети останнім часом справді вражають своєю різноманітністю. Хоча б тому, що деякі з них можна - з'їсти Читати далі –>