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Реакції на перемовини лідерів держав та підготовка до Дня святого Валентина: п'ять новин, які ви могли проспати

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Реакції на перемовини лідерів держав та підготовка до Дня святого Валентина: п'ять новин, які ви могли проспати

parade.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорив пов'язані з Україною теми. Читати далі –>
  • Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена була досить збалансованою. Читати далі –>
  • Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України. Читати далі –>
  • Активна російська кампанія із дезінформації намагається спотворити ситуацію в Україні та виправдати справжнього агресора. Читати далі –>
  • Чимало на День святого Валентина заробляють продавці квітів. І букети останнім часом справді вражають своєю різноманітністю. Хоча б тому, що деякі з них можна - з'їсти Читати далі –>

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