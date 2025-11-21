Реакція Кремля на "мирний план": чому РФ демонструє непоступливість і повторює максималістські вимоги

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремлівські чиновники, коментуючи 28-пунктний “мирний план” президента США Дональда Трампа, повторюють свою відданість початковим воєнним цілям РФ та звинувачуючи Україну у небажанні йти на компроміси.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що високопоставлені російські чиновники повторили вимогу Кремля про те, щоб припинення війни вирішило її «корінні причини» війни. Ці твердження, наголошують американські фахівці, Кремль давно використовує як скорочення для своїх початкових виправдань війни, та посилили хибний наратив про те, що перемога Росії в Україні неминуча.

Зокрема, речник російського “фюрера” Дмитро Пєсков заявив, мовляв, РФ віддана переговорам. Втім, у традиційній манері він переклав провину на Україну та Захід за застопорювання мирних переговорів в результаті небажання Москви йти на поступки для припинення війни.

Окрім того, деякі російські чиновники висловили сумніви щодо або відхилили компоненти заявленої мирної угоди, незважаючи на значні переваги, які вона надасть Росії. Деякі західні ЗМІ повідомили, що план передбачає, що Росія здійснюватиме Україні платежі за ленд-лізом за окупацію Донбасу. Це положення заступник голови Комітету Державної думи з економічної політики Артем Кір'янов прямо відхилив як «абсолютно неприйнятне» та «негідне» серйозного обговорення.

Перший заступник голови Комітету Державної думи з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що обговорення заявленого 28-пунктного плану може «зайняти певний час», і відвернув провину від постійної непоступливості Росії в переговорах щодо дискредитації українського уряду та Європи.

В ISW наголошують, що Кремль продовжує використовувати поєднання економічних стимулів та брязкання ядерною зброєю, щоб отримати поступки від Штатів для нормалізації американо-російських відносин без взаємних поступок для припинення війни.

Москва неодноразово використовувала економічні стимули, не пов'язані з війною в Україні та перспективою переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями, щоб отримати поступки від Білого дому щодо війни в Україні.

“Ці поступки позбавлять США важелів впливу, які є вирішальними для заявленої мети президента США Дональда Трампа – досягнення міцного, справедливого та взаємовигідного миру в Україні”, - констатують американські аналітики.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підтвердив непохитність намірів Кремля щодо війни проти України. ”Фюрер” заявив про “безумовне” досягнення всіх цілей так званої “спеціальної воєнної операції”.

Зауважимо, Financial Times із посиланням на поінформовані джерела пише, що Київ, ймовірно, не прийме російсько-американський «мирний план» у його поточній формі. За інформацією видання, він вимагає поступки всією територією Донбасу, включно з неокупованими частинами, а також скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмова від «ключових категорій озброєння».

