Реакція Кремля на захоплення Мадуро: аналітики вказали на балансування Росії

Кремль / © pixabay.com

Російські представники продовжують коментувати військову операцію США у Венесуелі, однак реакція ключових фігур у Кремлі залишається доволі стриманою. Загалом відповіді російської влади наразі видаються стандартними та без нових меседжів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і очільник МЗС Білорусі Михайло Риженков під час телефонної розмови 3 січня обговорили дії Сполучених Штатів і виступили зі спільною заявою, в якій засудили американську операцію та закликали США повернути президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною до країни.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко висловився щодо дій Вашингтона, звинувативши президента США Дональда Трампа в порушенні міжнародного права та заявивши про підтримку Мадуро. Водночас він використав тему захоплення венесуельського лідера для погроз на адресу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського.

Критику на адресу США висловили й депутати Державної думи РФ, які заявили, що Вашингтон нібито відкидає суверенітет країн Західної півкулі та намагається встановити контроль над нафтовими ресурсами Венесуели.

«Загалом реакція Кремля на американську операцію у Венесуелі наразі має формальний і шаблонний характер. Вірогідно, російській владі доведеться балансувати між збереженням власної репутації надійного партнера для інших держав і продовженням зусиль, спрямованих на догоджання адміністрації Трампа», — вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, 3 січня спецназ США «Дельта» в межах масштабної операції захопив Мадуро та його дружину Сілію Флорес у їхній резиденції в Каракасі. Трамп заявив, що лідерів вивезено з країни на борт авіаносця USS Iwo Jima для доправлення до Нью-Йорка, де Мадуро постане перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Операція, яка включала авіаудари по військових об’єктах, призвела до повалення режиму, а тимчасове управління країною перейшло до віцепрезидентки Делсі Родрігес.

До слова, російський терорист Ігор Гіркін заявив, що затримання Мадуро спецназом США стало болючим ударом по іміджу РФ, яка виявилася неспроможною захистити свого союзника. За його словами, Москва «загрузла у кривавому болоті України» і втратила здатність впливати на події в іншій півкулі, тоді як Вашингтон встановив контроль над венесуельською нафтою та отримав козирі проти Китаю.