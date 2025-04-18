Припинення війни в Україні: чи можуть США вийти із мирних перемовин

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Заява держсекретаря США Марко Рубіо про можливий вихід Вашингтона з переговорів щодо України викликала гостру реакцію суспільства.

Чи означають його слова реальну загрозу припинення американської підтримки, чи це лише тиск на сторони конфлікту.

Які наслідки це може мати для України — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Шокувальна заява Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо шокував своєю заявою щодо припинення війни в Україні. Він заявив, що якщо зусилля Вашингтона зупинити війну в Україні зазнають невдачі протягом декількох днів, то президенту США Дональду Трампу повідомлять, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

«Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, в іншому випадку ми будемо рухатися далі», — наголосив Рубіо.

Як зазначив держсекретар, найближчими днями «необхідно визначити, чи можливий мир в Україні».

Рубіо також додав, що представники США не збираються продовжувати проводити зустріч за зустріччю, літаючи по всьому світу, якщо не буде ніякого прогресу в переговорах.

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, він нагадав, що війна в Україні «це жахливо, проте це не наша війна», і переговори не мають «тривати вічно».

США мають терміни припинення вогню

Видання Bloomberg повідомило, що США хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

За інформацією видання, американські чиновники, які були на переговорах у Парижі вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом.

Окрім того, США представили союзникам пропозицію щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною. У перелік умов тривалого припинення бойових дій входить пом'якшення санкцій проти Москви.

За словами джерел видання, проєкт мирної угоди було представлено у четвер, 17 квітня. А вже в п'ятницю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім втрачає терпіння і готовий відмовитися від зусиль мирного врегулювання війни в Україні, якщо прогрес не буде досягнутий швидко.

Bloomberg повідомляє, що зустріч у Парижі стала останньою спробою Європи вплинути на переговори, показавши підтримку зусиль США щодо припинення війни. Європейці наголосили, що Росія має довести серйозність своїх намірів.

Сам президент Дональд Трамп заявив, що США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня (до 20 квітня — ред.), після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс натякнув, що поки що зарано робити остаточні висновки, однак США бачать «підстави для позитиву і оптимізму» щодо можливого завершення жорстокої війни, розв’язаної Росією проти України.

Реакція заходу на заяву Рубіо

Видання The New York Times зазначає, що заява держсекретар США посилила тиск і на Україну і на Росію. Як йдеться у статті, таким чином США хочуть прискорити європейські зусилля з підштовхування Києва йти на компроміс. Окрім того, NYT зауважує, що у Трампа закінчується терпіння.

Таку ж думку опублікувало видання Axios. У матеріалі навели заяву Кремля, в якій йшлося що «прогрес уже досягнуто», однак подальших контактів зі США найближчими днями не планується.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що саме Україна — на відміну від РФ — прийняла американську пропозицію припинення вогню місяць тому. Зокрема, РФ продовжує атакувати цивільне населення.

Депутат Європарламенту Ян Фарський вважає, що Трамп із самого початку не був зацікавлений в Україні та припиненні війни. Він зазначає, що Трамп бачить в Україні — це бізнес і ресурси для США.

«Від самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. Вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку», — відреагував на заяви Рубіо в мережі X депутат Європарламенту Ян Фарський.

Кремль заявляє про «забезпечення власних інтересів»

Коментуючи заяву Рубіо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що припинення війни тема «не проста». Він цинічно заявив про те, мовляв, Москва прагне врегулювання в Україні та «забезпечення своїх інтересів».

«Тема непроста, тема українського врегулювання. Росія прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення власних інтересів та відкрита до діалогу. Продовжуємо цю тему», — сказав речник Путіна.

Також він зазначив, що певний прогрес вже є, зокрема через мораторій РФ на удари по енергоінфраструктурі, якого буцімто «не дотримувалася Україна». Однак, на його думку, попереду ще багато складних переговорів.

Спроба «шантажувати Україну»

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю TSN.ua розповів, що заява Рубіо — це шантаж.

«Якщо ви не хочете домовлятись йти на компроміси, то до побачення», — зауважив Клімкін Він вважає, що це частина політичної стратегії Трампа, який обіцяв закінчити війну і ставить на терези свою репутацію.

За словами ексміністра, Рубіо натякає, що якщо Україна «провалить переговори», тоді підтримка США може зменшитися.

«І це, як на мене, абсолютно неприхований, хоча й так більш-менш симпатично упакований шантаж, після Парижа. Те, що вони вийшли саме на сьогодні — зрозуміло, але також зрозуміло, що у американців різні люди ведуть переговори», — висловився дипломат.

Своєю чергою, політолог Валерій Пекар вважає заяву Рубіо продовженням найімовірнішого сценарію.

«Не маючи інструментів тиску на росію, Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами — у Західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії. А цю проблему оголошує європейською й перекидає на європейців», — зауважив Пекар.

Переговори уже зірвані

Аналізуючи заяву Рубіо, політолог Вадим Денисенко вказує на те, що потенційні переговори «уже зірвані», а американський лідер Дональд Трамп дає собі ще кілька днів, аби натиснути на Путіна.

«З великою долею імовірності, переговори остаточно зірвані. Але наша подальша доля все одно, великою мірою залежатиме від позиції Президента США», — зауважив Денисенко.

Політолог переконаний, що Путін робить ставку на це літо, як Гітлер на «вундерваффе». Він прогнозує, що українцям треба готуватися до надскладного періоду, «вийти з виборчої риторики — хоч це майже фантастика». Навіть попри економічні ризики, він йде ва-банк.

До якого сценарію готуватись українцям

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначає, що США не просто виходять з перемовин, а намагатимуться зменшити публічну увагу до війни в Україні. Зокрема, американці намагатимуться налагодити прагматичні економічні механізми співіснування з Москвою.

«Команда Трампа буде робити вигляд, що не помічає війни в Європі. І другою рукою намагатиметься знайти механізми, які дадуть можливості економічних „взаємозаліків“ з Москвою. До якогось „кидка“, поки кремлівці не надірвуться. Росія бомбитиме ще дужче, щоб тиснути психологічно і виснажуючи нашу ППО», — зауважив експерт.

Як зауважує експерт, Україна має мобілізовувати внутрішній ресурс суспільства. Також він наголошує на необхідності створення «Стратегічної Ради» — орган, де президент почує реальні пропозиції від ефективних людей: військових, бізнесменів, місцевих лідерів, громадянських активістів.

«Очевидно, що в цю Раду мають потрапити ті, хто уже доводив свою ефективність на окремих ділянках роботи, а також ті, хто набув досвід за час війни. Не бачу проблеми, якщо поряд сидітимуть і «патріотичні олігархи», і нинішні менеджери (якщо у них є бачення), і представники бізнесу, і представники місцевого самоврядування, і представники громадянського суспільства, і духовенство», — зауважив експерт.

Також Шлінчак попередив, що Україна має часовий запас в 3-4 місяці, «аби сформулювати завдання і почати працювати за різними напрямками, аби посилити здатність до оборони». Зокрема, слід бути готовими до «завершального етапу СВО», який може ближче до осені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці та європейські партнери шукають шляхи припинення бойових дій в Парижі.

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