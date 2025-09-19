ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Трамп заявив, що Путін його підвів: у Кремлі відповіли

Пєсков прокоментував слова Трампа про те, що Путін його «підвів».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дмитро Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Путін його «підвів» у питанні закінчення війни проти України. За його словами, американський лідер «досить емоційно» ставиться до цієї теми.

Слова Пєскова процитували російські пабліки та пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зауважив, що Кремль «виходить з того, що США та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір і надалі докладати зусиль, аби сприяння українському врегулюванню».

«Тому, звісно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми [закінчення російсько-української війни — ред.]. Це абсолютно зрозуміло», — зазначив речник Кремля.

Пєсков також додав, що Путін нібито готовий до врегулювання війни «політико-дипломатичним шляхом», але цьому перешкоджають уряди України та країн Європи. Вони, за його словами, роблять усе можливе, аби й надалі «рухатись шляхом конфронтації».

Нагадаємо, Трамп заявив, що він сподівався, що його «особисті взаємини» із Путіним допоможуть легко закінчити війну в Україні. Але реальність виявилась зовсім іншою. На спільній конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп зауважив, що Путін його «справді підвів».

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie