Трамп заявив, що Путін його підвів: у Кремлі відповіли
Пєсков прокоментував слова Трампа про те, що Путін його «підвів».
Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Путін його «підвів» у питанні закінчення війни проти України. За його словами, американський лідер «досить емоційно» ставиться до цієї теми.
Слова Пєскова процитували російські пабліки та пропагандистські ЗМІ.
Пєсков зауважив, що Кремль «виходить з того, що США та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір і надалі докладати зусиль, аби сприяння українському врегулюванню».
«Тому, звісно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми [закінчення російсько-української війни — ред.]. Це абсолютно зрозуміло», — зазначив речник Кремля.
Пєсков також додав, що Путін нібито готовий до врегулювання війни «політико-дипломатичним шляхом», але цьому перешкоджають уряди України та країн Європи. Вони, за його словами, роблять усе можливе, аби й надалі «рухатись шляхом конфронтації».
Нагадаємо, Трамп заявив, що він сподівався, що його «особисті взаємини» із Путіним допоможуть легко закінчити війну в Україні. Але реальність виявилась зовсім іншою. На спільній конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп зауважив, що Путін його «справді підвів».