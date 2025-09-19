Трамп заявив, що Путін його підвів: у Кремлі відповіли

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Путін його «підвів» у питанні закінчення війни проти України. За його словами, американський лідер «досить емоційно» ставиться до цієї теми.

Слова Пєскова процитували російські пабліки та пропагандистські ЗМІ.

Пєсков зауважив, що Кремль «виходить з того, що США та особисто президент Трамп зберігають свою політичну волю та намір і надалі докладати зусиль, аби сприяння українському врегулюванню».

«Тому, звісно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми [закінчення російсько-української війни — ред.]. Це абсолютно зрозуміло», — зазначив речник Кремля.

Пєсков також додав, що Путін нібито готовий до врегулювання війни «політико-дипломатичним шляхом», але цьому перешкоджають уряди України та країн Європи. Вони, за його словами, роблять усе можливе, аби й надалі «рухатись шляхом конфронтації».

Нагадаємо, Трамп заявив, що він сподівався, що його «особисті взаємини» із Путіним допоможуть легко закінчити війну в Україні. Але реальність виявилась зовсім іншою. На спільній конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп зауважив, що Путін його «справді підвів».