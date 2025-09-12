Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Заява президента США Дональда Трампа про те, що атака російських дронів на Польщу могла бути помилкою, свідчить про його небажання розкручувати цю ситуацію емоційно і медійно. Але, що реально важливо — це рішення, які може ухвалити американський лідер.

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у ефірі телемарафону.

«Реакція Трампа мене абсолютно не дивує. Що реально важливо — це ті рішення, які він може ухвалити чи не ухвалити у майбутньому. Абсолютно реальні рішення», — зазначив дипломат.

Реклама

«Як на мене, найважливіше для нас — не чергова заява Трампа (і якою вона буде — ще потрібно подивитися), а його реакція на перспективу. Як на мене, ми з європейцями маємо з ним працювати на дуже простою ідею: європейське небо потрібно захистити. Українське небо — це частина європейського неба. І вся ця історія без американців і без особистого Дональда Трампа неможлива. Тобто, ми маємо про це говорити як про частину безпекового історії, безпекових зобов’язань. Оскільки без американців сьогодні європейцям це питання буде дуже важко вирішити», — переконаний Клімкін.

Що стосується реакції НАТО, то за словами дипломата, для Польщі вона дуже вигідна, оскільки сили Альянсу допомогли і була задіяна стаття 4 Північноатлантичного договору. Але з іншого боку реакція союзників була «доволі кепська».

«Всі казали-казали, і в результаті реакція, коли збивати російські дрони, не має ані чіткої концепції, ані чіткої готовності. І це, до речі, важлива можливість для нас поглибити співпрацю не тільки з поляками, але з НАТОвцями вже в дуже практичному сенсі», — зазначив ексочільник українського МЗС.

Нагадаємо, першою реакцією Трампа на вторгнення російських дронів до Польщі був короткий допис у соцмережі без жодного натяку на засудження РФ. Президент США написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Реклама

11 вересня Трамп заявив, що російська атака дронами на Польщу «могла бути помилкою». Водночас очільник Білого дому зазначив, що незадоволений всією цією ситуацією.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відкинув усі маніпуляції про те, що за атакою дронами стоїть Україна. Очільник польського уряд у наголосив, що «відповідальність лежить на Російській Федерації».