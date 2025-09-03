Реакція Трампа на чутки про власну смерть: що видала його мова тіла

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі 2 вересня / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп 2 вересня нарешті з’явився на публіці, щоб спростувати чутки про свою смерть. Проте експертка з мови тіла Інбаал Хонігман помітила «майже непомітну» реакцію, яка свідчить, що чутки зачепили політика.

Про це пише LADbible.

2 вересня Трамп виступив у Білому домі, де йому довелося відповідати на запитання про чутки щодо власної смерті, які активно поширювалися останніми днями. Дехто очікував, що президент США прямо прокоментує стан здоров’я або навіть повідомить про відставку, але цього не сталося.

Чутки почали ширитися після того, як у ЗМІ звернули увагу на синці на руках Трампа, які він, імовірно, намагався приховати. Додатково підживила розмови заява віцепрезидента США Джей Ді Венса про готовність замінити Трампа у разі потреби.

Дводенна відсутність очільника Білого дому на публіці лише додала підозр, що 79-річний Трамп міг померти. Зрештою президент США з’явився перед пресою, щоб підтвердити, що з ним усе гаразд. Основним оголошенням Трампа стало перенесення Командування космічними силами США з Колорадо до Алабами. Проте журналісти скористалися нагодою та поцікавилися його реакцією на чутки про смерть.

Мова тіла Трампа, коли він коментував чутки про свою смерть

Експертка з мови тіла Інбаал Хонігман, яка аналізувала виступ, відзначила «ледь помітну реакцію» Трампа.

Хонігман звернула увагу, що під час другого терміну Трамп рухає руками інакше, ніж раніше. За словамиекспертки, колись він робив «широкі, розмашисті жести руками», створюючи образ «продавця», який намагається щось «продати» аудиторії. Тепер же, на тлі розмов про синці та грим, президент США «більше не розмахує руками», а здебільшого тримає їх під трибуною або на колінах. На думку Хонігман, можливо, йому порадили зменшити жестикуляцію.

Однак на останньому виступі Трамп не приховував рук: «він поправляв краватку та вказував на журналістів, а не постійно тримав руки прихованими».

Коли прозвучали запитання про чутки щодо смерті, очільник Білого дому похитав головою та заявив, що був «дуже активним цього вікенду». Хонігман зазначила, що в той момент Трамп демонстрував «президентський» вираз обличчя — «серйозне, без усмішки», з «легким нахилом голови вбік, щоб показати, що він слухає». Також політик намагався підтримувати «прямий зоровий контакт із журналістом, аби мати щирий і безстрашний вигляд».

Ледь помітна деталь під час виступу Трампа

Втім, за словами експертки, одна реакція Трампа видала більше, ніж слова.

«Є маленька, майже непомітна реакція президента, якщо придивитися уважно. Коли він чує про чутку, він на мить відводить погляд від журналіста і дивиться убік. Це швидко, але помітно», — пояснила Хонігман.

За її словами, відвертання очей є «невеликим захисним жестом», адже прямий погляд може робити людину вразливою. Водночас погляд Трампа убік «показує, що його розум активно працює» — він обдумує відповідь.

Крім того, так американський лідер «перевіряв, чи не виявляє хтось неповагу до нього або до теми», що, на думку експертки, свідчить про його «чутливість до сказаного».

«Ця мініатюрна реакція говорить нам усе, що треба знати. У той момент Трамп почувався вразливим. Йому зовсім не смішні чутки про смерть, навіть якщо він намагається подати їх жартома пізніше», — резюмувала Хонігман.

Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп знову з’явився з тональним кремом на руці, під яким виднівся синець. Це вкотре привернуло увагу на тлі питань щодо здоров’я президента США. Прессекретарка Керолайн Левітт пояснила синці великою кількістю рукостискань Трампа та прийманням аспірину.

Невдовзі після цього президент США зник з публічного простору на кілька днів. Тож у соцмережах почали поширбватися конспірологічні теорії про смерть Трампа у зв’язку з синцем на його руці. Зазначалося, що схожий «знак смерті» помітили у королеви Британії Єлизавети II за два дні до того, як її не стало.

2 вересня Трамп прокоментував чутки про свою хворобу чи смерть. На брифінгу в Білому домі президента США іронічно заявив, що після двох днів відсутності на публіці журналісти одразу вирішили, що з ним щось трапилося. Політик пояснив свою відсутність тим, що просто «відпочив» після насиченого робочого тижня.