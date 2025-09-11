Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін / © ТСН

Мовчання президента США Дональда Трампа (зрештою перерване лише у соцмережах) після атаки на Польщу, атлантичного партнера Вашингтона, є дивним. Перед президентом Росії Володимиром Путіним він знову вагався, як робить це постійно, затягуючи час і вигадуючи слабкі виправдання щодо миру для України. Хаос, який трампізм спричинив під час першої каденції республіканця, у другій вийшов далеко за межі внутрішньої політики і тепер руйнує всю систему його міжнародних відносин.

Про це йдеться у статті видання El País.

Нова хвиля агресії Кремля стала відповіддю Путіна на заклики Трампа до «змушування замовкнути зброю». До масованих авіаударів по українських містах, серед яких — запуск балістичної ракети по урядовій будівлі в Києві з десятками загиблих цивільних, додалося грубе порушення польського повітряного простору роями дронів. Варшава також повідомила про виявлені на своїй території «рештки ракет невідомого походження».

Москва, як завжди, відкидає звинувачення, але в Європі це сприймають як цілеспрямовану провокацію. Країни, що межують із РФ, давно стикаються з атаками безпілотників, російських винищувачів, диверсіями на підводних кабелях і кібератаками, але настільки масштабне проникнення сталося вперше.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що агресія поставила країну «в найближчу до відкритого конфлікту точку від часів Другої світової війни». Варшава ініціювала консультації за статтею 4 НАТО, що може стати кроком до активації статті 5 про колективну оборону.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас назвала інцидент навмисною провокацією, спрямованою на перевірку єдності союзників.

Цілі атаки на Польщу та реакція Трампа

Тиск Кремля на кордонах Альянсу свідчить не лише про небажання зупиняти війну, а й про прагнення Путіна зірвати будь-які плани щодо миротворчої присутності в Україні після потенційного перемир’я.

На цьому тлі Трамп опинився під подвійним ударом: Путін атакував Польщу, а ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньяху наказав бомбити Доху. Хоча президента США ішов до влади з обіцянкою за добу принести мир доУкраїни та на Близький Схід, сьогодні він радше підживлює конфлікти — м’якістю до агресорів, дипломатичними помилками та небажанням застосовувати інструменти тиску.

Особливо суперечливий вигляд мала реакція Вашингтона: Білий дім дав неоднозначні сигнали щодо атаки на Катар, а у випадку з Польщею взагалі надовго замовк, обмежившись дописами у соцмережах. Підтримавши дії Нетаньяху, Трамп водночас вагався з відповіддю Путіну, як робив це неодноразово.

Хаос, характерний для першої каденції Трампа, нині ще більше вихлюпнувся за межі внутрішньої політики іпідірвав міжнародні позиції США. На тлі зростання впливу Росії та Китаю Америка втрачає авторитет. Це ще одна причина, чому Європа має пришвидшити формування спільної зовнішньої політики і власної системи оборони.

Нагадаємо, на вторгнення російських дронів до Польщі Трамп відреагував лише коротким дописом у своїй соцмережі Truth Social. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Ну ось».

Президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з Трампом після вторгнення російських дронів.За словами Навроцького, розмова підтвердила єдність НАТО.