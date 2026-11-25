У Польщі не дочекалися реакції США / © Associated Press

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Польща досі не отримала очікуваної реакції США на падіння трьох російських крилатих ракет на південному сході країни. У Варшаві сподіваються, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснить ситуацію Дональду Трампу.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF24.

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Він прокоментував відсутність реакції Вашингтона на інцидент. Польський міністр зазначив, що відповідь США не відповідає очікуванням Варшави.

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«Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає», — підкреслив Косіняк-Камиш.

За його словами, наразі незрозуміло, чи мовчання американської сторони пов'язане з її «прагненням до миру», чи Вашингтону потрібна додаткова інформація про обставини інциденту.

Міністр додав, що Польща регулярно інформувала Пентагон про ці випадки. Крім того, Штати брали участь у розслідуванні щодо уламків, виявлених на польській території.

Косіняк-Камиш висловив сподівання, що під час запланованої зустрічі Марк Рютте пояснить Дональду Трампу, з якими наслідками війни Росії проти України зіткнулися східні країни НАТО.

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Атаки РФ на Польщу — що відомо

Зранку 20 листопада під час атаки РФ на Україну польський Урядовий центр безпеки (RCB) розіслав мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств термінові сповіщення про загрозу авіаудару. Згодом мешканці низки населених пунктів чули сильні вибухи. Встановили, що повітряний простір країни порушили три російські крилаті ракети Х-101, а також реактивний безпілотник.

Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін відправив безпілотники та «кілька невеличких ракет» на територію Польщі випадково. Також американський лідер відповів на критику прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який раніше звинуватив США у слабкій реакції на інцидент із російськими ракетами. За словами президента, він «нічого не може з цим вдіяти».

Вночі 24 листопада російський дрон порушив повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по західних областях України. Польські військові контролювали ситуацію та мали дозвіл на знищення об'єкта, однак зрештою вирішили не відкривати вогонь через ризик для цивільного населення. Згодом стало відомо, що Польща привела в дію необхідні сили та засоби протиповітряної оборони через російські удари по території України.

Bloomberg із посиланням на обізнаних із ситуацією людей пише, що після падіння трьох російських боєприпасів на території Польщі Варшава винесла на розгляд союзників питання перехоплення ракет РФ ще в небі над Україною, якщо вони летять у напрямку НАТО. Ініціатива викликала дискусії у Брюсселі через ризик безпосереднього зіткнення Альянсу з Москвою.

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