Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Реальна мета президента Росії Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом — не мирна угода щодо України, а — заручитися підтримкою очільника Білого дому для просування російських пропозицій. Російський диктатор хоче заспокоїти обурення американської адміністрації через зволікання Кремля з припиненням вогню.

Таку думку виданню The New York Times висловила старша наукова співробітниця Центру Карнегі-Росія-Євразія Тетяна Станова.

Зустріч з Трампом виводить Путіна з ізоляції

У статті йдеться, що переговори на Алясці фактично виводять Путіна з тривалої дипломатичної ізоляції, запровадженої Заходом. І Україна, і Росія, схоже, згодні в одному: сам факт зустрічі з Трампом є для Путіна значним успіхом, який знімає його з дипломатичного «заморожування» та відкриває можливість переконати американського лідера особисто.

«Візит Путіна до США означає повний крах усієї концепції ізоляції Росії. Повний крах», — з тріумфом заявило підконтрольне Кремлю телебачення після новини про поспіхом організований саміт.

Як зазначив провоєнний російський політолог Сергій Міхєєв, «це прорив, навіть якщо вони не домовляться про багато що».

Президент України Володимир Зеленський, якого не запросили на переговори щодо майбутнього його країни, заявив: «У цьому Путін виграє. Тому що він шукає, вибачте, фото. Йому потрібне фото із зустрічі з президентом Трампом».

Втім, значення зустрічі виходить за межі «фотосесії». Вона відновлює міжнародний статус Росії, провокує розбіжності в НАТО та відкладає запровадження нових санкцій, якими Трамп нещодавно погрожував. Хоча він заявляв, що покарає Москву та країни, які допомагають її військовим, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, термін минув, бойові дії посилилися, а нові обмеження так і не були запроваджені.

«Замість того, щоб отримати санкції, Путін отримав саміт», — наголосив старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Ригор Ніжнікау.

Реальна мета Путіна на саміті Трампом

За словами Станової, справжня мета Путіна — «заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій». Це, підкреслила вона, «тактичний маневр, щоб повернути ситуацію на свою користь».

Кремль сигналізував, що на порядку денному також будуть економічні питання та можливість нової угоди щодо ядерної зброї, що вписується у прагнення Москви представити війну в Україні як частину глобального протистояння Сходу та Заходу.

Трамп охарактеризував зустріч як «ознайомлювальну» та запевнив, що залишить її, якщо не побачить перспектив миру. Попри відсутність офіційних деталей, він заявив, що можливий «деякий обмін територіями». Зеленський відкинув цю ідею, підкресливши, що за Конституцією не має права домовлятися про поступки землями. Такий крок міг би спровокувати політичну кризу в Україні та сприяти одній із цілей Путіна — усуненню Зеленського.

«Найгірший сценарій для України… полягає в тому, що Путін зробить якусь пропозицію, яка буде прийнятною для Сполучених Штатів, але яку Зеленський не зможе прийняти», — зауважив політолог Семюел Чарап.

Російські чиновники вже відкинули ідею обміну територіями.

«Всюди, куди ступила нога російського солдата, безсумнівно, буде збережено за Росією», — заявив депутат Костянтин Затулін, назвавши це «червоною лінією».

Міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне наголосила: «вони не мають концепції припинення вогню, і будь-яку поступку вони сприймають як стимул до ескалації».

Експерти попереджають, що Путін спробує виставити Зеленського головною перешкодою на шляху до миру.

«Трамп думає, що може подивитися Путіну в очі і укласти угоду… Проблема в тому, що Путін займається цим усе своє життя і йде на цей саміт з ідеєю, що він може маніпулювати Трампом», — зазначив Ніжнікау.

Водночас Чарап наголошує, що «Путін ще не може радіти раніше часу», адже питання територій чутливе і для самої Росії. Усередині країни діє гучна спільнота націоналістичних блогерів і коментаторів, які вже з обуренням відреагували на припущення, що зустріч на Алясці може стати кінцем так званої «спеціальної військової операції». Один із них навіть заявив, що Путін «очевидно, вирішив здатися».

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. Це стане кроком до подальших перемовин щодо мирної угоди. За словами Рубіо, США зроблять усе можливе для закінчення війни, але зрештою це залежатиме від України та Росії.

Сам Трамп заявив, що вважає Путіна готовим до укладання мирної угоди. За словами американського лідера, якщо його зустріч з російським диктатором свідчитиме про прогрес, Трамп негайно зателефонує Зеленському та організує зустріч.