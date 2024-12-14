Реальність не сподобається нікому: експерт припустив, коли і як припиняться бойові дії в Україні

Наступний президент США Дональд Трамп докладає багато зусиль, щоб закінчити війну в Україні, тому врешті решт він змусить сторони конфлікту підписати компромісну угоду.

Ще до весни наступного року Україна та Росія підпишуть угоду про перемир'я, а війна буде заморожена.

Таку думку висловив британський військовий експерт Френк Ледвідж в інтерв’ю LIGA.net.

"Новообраний президент США Дональд Трамп багато інвестує в цю політику. Ймовірно, досягне угоди з росіянами. Вона не сподобається українцям. Так само – росіянам. Але це буде, мабуть, найкраще з того, що можна отримати. А для відбудови України гроші дадуть європейці", – припустив Ледвідж.

За його словами, "головний клопіт" України – досягти таких домовленостей, які унеможливлять відновлення бойових дій за кілька років.

"Один із варіантів – Трамп може пригрозити російському диктатору Володимиру Путіну, якщо той перетне демілітаризовану зону, то прийде армія США чи буде удар по Москві. Якщо Трамп укладе угоду, то не зрадіє, якщо Путін її порушить", – зазначив експерт.

Він зазначив, що в разі заморожування конфлікту лінію розмежування будуть контролювати війська України та РФ.

"Не війська США, бо Трамп проти. У Кореї, де довга і глибока демаркаційна лінія, її по обидва боки охороняють корейці. В Україні буде так само – не бачу країн, які б пішли в цю зону, крім сторін війни", – додав Френк Ледвідж.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, для РФ війна в Україні вже давно перейшла з військової площини у політичну. Але навіть з початком перемовного процесу про закінчення війни швидкого припинення вогню не буде.

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