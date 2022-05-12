"Реально хворі": Зеленський прокоментував удари окупантів по школах та по заводу

"Реально хворі": Зеленський прокоментував удари окупантів по школах та по заводу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські командири, які віддали наказ завдати удару по Чернігівській області, зокрема по школах, є хворими.

Зеленський зазначив, що Росія на сьогодні в такому стані, що освіта їй тільки заважає.

Про це він сказав у відеозверненні 12 травня.

"Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, іще й по школах. Звичайно, Російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно" – сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – все буде відновлено.

"Окупанти били сьогодні ще по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містах і селах Донбасу. Але що це їм дає?" – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, в ніч проти 12 травня російські війська обстріляли Новгород-Сіверський Чернігівської області, де зруйнували зокрема школу. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 12 зазнали травм.

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