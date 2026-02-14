Роман Безсмертний / © Право на владу

Попри публічні заяви про нібито дипломатичний процес, жодних реальних переговорів щодо мирного плану або підписання мирної угоди нині не ведуть.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.

«Що стосується перемовин, то тут, з моєї точки зору, найбільш зрозуміла ситуація. Насправді ніяких переговорів по мирному плану, по мирній угоді не ведеться. А так, як зазначено в комюніке, як зазначено в короткій інформації про консультації, то це ведуться розмови, які стосуються перемир’я», — пояснив дипломат.

Він звернув увагу, що йдеться винятково про технічні аспекти припинення вогню.

«Зверніть увагу, там навіть говориться про технологічні умови досягнення перемир’я, контроль за перемир’ям, моніторинг перемир’я і так далі. У жодному повідомленні не йшла мова про те, що обговорюється мирна угода чи навіть план досягнення мирної угоди. Мова ведеться про перемир’я», — наголосив Безсмертний.

Дипломат також підкреслив, що Москва свідомо уникає слова «переговори», замінюючи його на «консультації», та працює одразу через кілька паралельних груп.

«У російських ЗМІ ми ніде не знайдемо слово „переговори“ — російська сторона називає ці зустрічі „консультації“. Є ще одна річ, яка вельми важлива: Москва веде ці консультації трьома групами», — зазначив він.

За словами Безсмертного, перша група — це команда Володимир Мединський, яка використовується для інформаційно-історичних атак і маніпуляцій фактами. Друга — група Кирило Дмитрієв, що оперує ресурсними та економічними обіцянками, намагаючись «підсолодити» позицію Вашингтона.

«Йдеться про спроби купувати Віткоффа, Кушнера, Трампа і вкидати то 300 мільярдів, тепер уже ситуація дійшла до 12 трильйонів», — сказав дипломат.

Третя група, за його словами, — це команда Костюкова, яка нині нібито веде розмови безпосередньо про перемир’я.

Безсмертний наголосив, що маніпуляції цифрами та економічними обіцянками з боку Москви впливають на позицію США. Це, зокрема, проявляється в обережності Дональд Трамп щодо термінів завершення війни.

«Є ще один фактор, який дуже серйозно впливає на перебіг подій, — це, власне, оці маніпуляції цифрами. Як ми бачимо, до останнього раунду зустрічей Дмитрієва і Віткоффа Трамп уже геть був осів і ніяких дедлайнів не називав», — зазначив він.

За словами дипломата, ще одразу після Нового року Трамп визнав складність ситуації та заявив, що не готовий озвучувати жодних конкретних дат щодо завершення війни.

Раніше повідомлялося, що тристоронні мирні переговори України, Сполучених Штатів Америки і Росії дійсно відбудуться в Женеві 17-18 лютого.

Ми раніше інформували, що у складі російської делегації, які прибуде на переговори щодо миру в Україні до Женеви, буде заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.