"Реальний шанс закінчити війну": Зеленський повідомив про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що існує реальний шанс закінчити війну і повідомив, що найближчими днями будуть оголошені гарантії безпеки для України від США та Європи.

Про це він заявив у суботу, 23 серпня, після розмови із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Український президент зазначив, що обговорив із нідерландським прем’єром дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

«Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир», — наголосив Зеленський.

Також темою обговорення двох лідерів були гарантії безпеки для України після завершення бойових дій, зокрема залученість Нідерландів до цього процесу.

«Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні», — повідомив Зеленський.

За словами президента України, завершенню війни заважає лише агресивна позиція Росії, яка продовжує обстріли українських міст.

«Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання», — наголосив він.

Нагадаємо, західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

У Кремлі заявили, що Росія погодиться, щоб безпеку України гарантували «на рівній основі» Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.

За інформацією Reuters, винищувачі військово-повітряних сил США можуть забезпечити над Україною безпольотну зону як один з варіантів повоєнних гарантій безпеки.