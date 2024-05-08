Речниця Байдена відреагували на спробу замаху на Зеленського

В Білому домі раді, що потенційній спробі вбити президента України вдалося запобігти.

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр назвала "тривожними новинами" затримання двох полковників Управління держохорони України, які готували вбивство президента Володимира Зеленського.

Про це Жан-Пʼєр заявила на брифінгу.

"Це, безумовно, дуже тривожна новина, і звісно, ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти", – сказала речниця Білого дому.

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Вона також прокоментувала бойкот церемонії інавгурації президента Росії Володимира Путіна. Жан-Пʼєр заявила, що США проігнорували запрошення у зв’язку з російським вторгненням до України.

"Під керівництвом Путіна Росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися", – зазначила спікерка американської адміністрації.

Нагадаємо, 7 травня в СБУ повідомили про викриття мережі агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, голови Служби безпеки Василя Малюка, начальника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Були затримані два полковники УДО України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Викрито групу, яка хотіла вбити Зеленського! Щурі – з близького оточення!

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