Речниця Білого дому порівняла дії Росії щодо України з поведінкою лисиці в курнику: заява

Псакі звинуватила Росію в ескалації конфлікту з Україною, назвавши Кремль агресором.

Речниця адміністрації президента США Джен Псакі під час обговорення ситуації довкола України назвала Росію "агресором" і провела аналогію між діями Кремля та поведінкою лисиці в курнику.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

За словами Псакі, у вказаному контексті Москва нагадує лисицю, яка з даху курника кричить про те, що боїться курчат.

"Коли ви спостерігаєте за тим, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це не слід інтерпретувати як констатацію факту, - підкреслила вона. - Ми знаємо, хто в цьому випадку лисиця. Ми бачили нарощування військ на кордоні і перекидання військ до Білорусі".

Речниця Білого дому підкреслила, що США продовжать шукати дипломатичного вирішення конфлікту і працюватимуть у цьому напрямку разом зі своїми союзниками і партнерами.

"Наша роль полягає в тому, щоб працювати з іншими країнами по всьому світу і тримати двері для дипломатії відкритими, тому що, безумовно, все, чого ми прагнемо, - це деескалація та запобігання вторгненню. Але рішення залишається за президентом Путіним, - резюмувала Псакі. - У Росії на кордоні 100 тисяч військовослужбовців; вона агресор".

Раніше аналогію щодо Кремля та лисиці також проводив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Це схоже на те, як лисиця каже, що у неї не було вибору, окрім як напасти на курник, бо курчата нібито становили загрозу", - висловлювався він.

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