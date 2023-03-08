Речник Держдепу Нед Прайс планує піти у відставку - Politco

Про це повідомили офіційні особи, - пише Poltico.

«Для людей в Америці та в усьому світі Нед Прайс часто був обличчям і голосом зовнішньої політики США», — заявив держсекретар Ентоні Блінкен у заяві. «Він виступав з надзвичайним професіоналізмом і чесністю. Від імені Департаменту я дякую Неду за його чудову службу».

Згідно із заявою, Прайс, який обіймав посаду головного речника Держдепартаменту з січня 2021 року, займе нову посаду, працюючи безпосередньо на Блінкена. Представник Державного департаменту, якому було надано анонімність для обговорення кадрових питань, сказав, що Прайс візьме на себе роль, зосереджену на політиці в офісі Блінкена, хоча поки не було зрозуміло, яка саме сфера політики.

«Я починав як державний службовець як аналітик у ЦРУ, і закінчив цю роботу через серію нещасних випадків, доленосних випадковостей», — сказав Прайс NBC News. «Останні кілька років мені подобалося займатися цією сферою діяльності. І одна з речей, яка мені найбільше подобається в цьому, — це зв’язок із політикою».

Прайс раніше працював аналітиком ЦРУ та був речником Ради національної безпеки під час адміністрації Обами.

У своїй заяві Блінкен особливо подякував Прайсу за відновлення щоденних пресбрифінгів департаменту, які були нерегулярними за часів адміністрації Трампа, похваляючи Прайса за те, що він «дав журналістам можливість регулярно ставити гострі запитання щодо нашої політики».

«Нед допоміг уряду США захищати та просувати свободу преси по всьому світу та моделював прозорість і відкритість, за які ми виступаємо в інших країнах», — додав Блінкен. «Його внесок принесе користь Департаменту ще довго після його служби».

Ведант Пател, нинішній заступник Прайса, буде виконувати функції його тимчасової заміни, сказав чиновник Держдепу.

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