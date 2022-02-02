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Речник Путіна зробив цинічну заяву про нібито "агресію" України проти РФ заради Криму

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Речник Путіна зробив цинічну заяву про нібито "агресію" України проти РФ заради Криму

Associated Press

Пєсков звинуватив Київ у "можливості нападу" на РФ заради Криму.

Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мовляв Україна може "атакувати Росію" заради повернення українського Криму, який до того ж сама РФ і незаконно окупувала. 

Про це речник президента Росії сказав журналістам 2 лютого, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема, у Москві вважають, що Київ, мовляв, може зважитися на агресію, щоб "зазіхнути" на незаконно окупований росіянами український Крим.

"Україна вважає можливим напад на Росію для того, щоб, наприклад, зазіхнути на "російський регіон" Крим...", – заявив Пєсков.

Слід наголосити, що в українському МЗС неодноразово наголошували, що Україна йде виключно мирним шляхом і прагне досягнути миру лише завдяки дипломатії, до чого закликає і Москву.

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