У Путіна прокоментували ставлення України до нового перемир’я

Дмитро Пєсков та Володимир Путін / © Getty Images

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков стверджує про відсутність реакції України на пропозицію диктатора Володимира Путіна про запровадження перемир’я з нагоди 9 травня.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

«Реакції від київського режиму на пропозицію Путіна про перемир’я у дні 80-річчя перемоги все ще не було», — заявив Пєсков.

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Він зазначив, що Москва не має розуміння, чи приєднається Київ до перемир’я.

Речник Путіна також назвав маніпуляцією начебто відмову України давати пряму відповідь на російську ініціативу з перемир’ям.

Зауважимо, що насправді ввечері 28 квітня президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоноване Росією перемир’я. Він сказав, що пропозиція Путіна з нагоди російського Дня перемоги 9 травня — це «чергова спроба маніпуляцій», і запропонував припинення вогню на 30 днів.