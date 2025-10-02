ТСН у соціальних мережах

Речник Путіна зробив заяву щодо можливого миру в Україні

Дмитро Пєсков самовпевнено заявив, що постачання будь-якої зброї не допоможуть Україні кардинально змінити хід «спецоперації».

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що від часу саміту Трампа і Путіна, який відбувся 15 серпня на Алясці, Росія не наблизилася до миру.

Його заяву цитують російські пропагандисти.

«Росія за час, що пройшов після саміту на Алясці, ближчою до миру не стала», — сказав Пєсков.

Речник Путіна додав, що Росія продовжує так звану «спеціальну військову операцію», як називають в Кремлі війну в Україні, але «зберігає відкритість до переговорів».

При цьому Дмитро Пєсков самовпевнено заявив, що постачання будь-якої зброї не допоможуть Україні кардинально змінити хід «спецоперації».

За його словами, не існує «чарівної пігулки» у вигляді зброї.

Як повідомлялося, речник російського президента заявив, що держава-агресорка «належним чином» відреагує на можливе передавання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков критично оцінив заяви очільника українського МЗС Андрія Сибіги про можливість завершення війни в Україні цього року.

