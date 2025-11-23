ТСН у соціальних мережах

Політика
526
1 хв

Редакція мирного плану — на завершальному етапі: деталі від Умєрова

Секретар РНБО Умєров заявив про завершення узгодження мирного плану.

Дмитро Гулійчук
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

Поточна редакція «мирного плану США» перебуває на завершальному етапі узгодження і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Про це заявив секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров.

«Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів», — написав він.

Умєров запевнив, що Україна «високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення» до зауважень української сторони.

«Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», — підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 листопада, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив владу України у невдячності і заявив, що ійна між Росією та Україною ніколи не розпочалася б «за правильного керівництва з боку США та Києва».

