Редакція мирного плану — на завершальному етапі: деталі від Умєрова
Секретар РНБО Умєров заявив про завершення узгодження мирного плану.
Поточна редакція «мирного плану США» перебуває на завершальному етапі узгодження і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
Про це заявив секретар РНБО, член делегації України на мирних переговорах Рустем Умєров.
«Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів», — написав він.
Умєров запевнив, що Україна «високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення» до зауважень української сторони.
«Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня», — підсумував він.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 листопада, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив владу України у невдячності і заявив, що ійна між Росією та Україною ніколи не розпочалася б «за правильного керівництва з боку США та Києва».