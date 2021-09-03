Референдум щодо вступу України до НАТО: Стефанішина пояснила, чому необхідно його провести

Волевиявлення народу має довести, що суспільство і політики мають спільне бачення щодо місця України в Альянсі.

Референдум щодо членства України в НАТО необхідно провести, адже він стане контраргументом для західних партнерів про те, що суспільство і політики не розділені щодо цієї мети.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню "Слово і діло".

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"Якщо говорити саме про зріз волевиявлення народу - це дуже важливо, тому що в 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було, що країна розділена: немає єдності в підтримці членства України в НАТО. Тому мова йде не тільки про народовладдя: результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ні суспільство, ні політики не розділені щодо цієї мети", - пояснила Стефанішина.

Вона також наголосила, що Україна готова до отримання плану дій для членства в НАТО, оскільки багато його елементів впроваджуються в країні.

"У нас є річні національні програми, які за формою і за змістом відповідають плану дій щодо членства. У нас є статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Україна вже бере участь у всіх видах міжнародних військових і невійськових навчань в рамках НАТО", - додала міністерка.

Нагадаємо, пані-посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю ТСН.ua, що вважає, що Києву треба переконати якомога більше країн-членів Альянсу щодо необхідності надання ПДЧ.

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