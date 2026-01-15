Референдум щодо мирного плану: у Раді пояснили, чи можливо це

Олександр Мережко

Ідея проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження мирного плану залишається суто теоретичною та не має практичного сенсу в нинішніх умовах.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Міжнародного комітету Верховної Ради Олександр Мережко.

За його словами, на даному етапі важко навіть уявити реалізацію такого сценарію. Головна проблема полягає у тому, що саме влада могла б запитати у народу.

«Я не можу це уявити. Не бачу наразі якогось сенсу в проведенні референдуму. Якщо йдеться про предмет референдуму, ще не зрозуміло, що може бути предметом референдуму», — наголосив Мережко.

Окремо нардеп зупинився на юридичних аспектах можливих домовленостей. Він підкреслив, що будь-які питання, пов’язані зі зміною території України, не можуть бути предметом торгів чи голосувань, оскільки це суперечить Конституції.

Чи можливо провести референдум під час війни

Ще однією критичною перешкодою є правовий режим, що діє в країні. Як юрист-міжнародник, Мережко нагадав, що демократичні процедури, такі як вибори чи референдуми, не можуть проводитися під час війни.

«Проводити референдум під час воєнного стану, під час війни — це неможливо», — резюмував депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія не зацікавлена у проведенні будь-якого референдуму в Україні, оскільки для цього необхідні безпека та припинення вогню, на які Кремль не погоджується.

Глава держави наголошував, що без гарантій безпеки референдум є неможливим, а РФ постійно шукатиме приводи, щоб зірвати «ceasefire».

Водночас Зеленський зазначав, що складні рішення можуть ухвалюватися й парламентом, однак саме волевиявлення народу на референдумі не може бути поставлене під сумнів, адже рішення громадян України є легітимним за визначенням.