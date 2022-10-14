"Референдуми проведено відповідно до Декларації про принципи міжнародного права": яку дезінформацію поширюють окупанти

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 13.10.2022 окупанти поширили:

Фейк

В ефірі одного з телеканалів РФ ексдепутат ВРУ В. Олійник заявив, що «В.Кім віддав наказ про обхід квартир мешканців області для виявлення сепаратистів, це частина заходів із залякування населення», бо Україна за останні «8 років перетворилася на концтабір для незгодних».

Маніпуляцію

Президент РФ Володимир Путін заявив: «ми закликаємо до ліквідації всіх штучних, нелегітимних бар’єрів, які перешкоджають відновленню нормального функціонування глобальних ланцюгів постачання, щоб вирішити нагальні завдання з продовольчої безпеки».

Дезінформацію

В МЗС РФ заявили: «референдуми проведено у повній відповідності до Декларації про принципи міжнародного права, яка гарантує територіальну цілісність тим державам, де «уряди представляють без різниці у расі, віросповіданні або кольорі шкіри весь народ». Цілком очевидно, що київська влада цьому критерію абсолютно не відповідає».

Поширення фейків

Нагадаємо, що, крім війни на полі бою, Росія веде інформаційну війну, спрямовану на те, щоб посіяти хаос та паніку серед мирного населення. Серед найбільш поширюваних фейків - нібито "втеча" українського президента та "наступ" армії Білорусі.

Тому закликаємо українців не піддаватися паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

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