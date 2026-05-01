Політика
382
1 хв

Реформа ЗСУ: Федоров зробив анонс про основні зміни в армії

Михайло Федоров пояснив, як зміниться підхід до рекрутингу.

Ірина Лаб'як
Міністр оборони України Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку перших проєктів у межах масштабної реформи Сил оборони України. Зокрема, серед змін — нові підходи до комплектації підрозділів особовим складом.

Про це Федоров написав у Мережі.

Міністр підкреслив, що від початку своєї роботи на посаді в Міноборони його команда зосередилася на всебічному оновленні підходів до рекрутингу та проходження служби в Силах оборони.

«Готуємо до реалізації перші проєкти в межах реформи: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші», — йдеться в заяві Федорова.

Також він висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за підтримку системних змін у війську.

Реформа армії — що відомо

Нагадаємо, водночас 1 травня Зеленський повідомив, що у червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості. Мінімальні виплати в тилу становитимуть від 30 тис. грн, а для бойових посад вони будуть у рази вищими. Для піхотинців запровадять спеціальні контракти з виплатами 250 — 400 тис. грн.

Також реформа передбачає посилення контрактної системи, що дозволить визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапну демобілізацію раніше мобілізованих.

Військове керівництво має узгодити деталі з бойовими командирами, а перші результати та оновлені виплати очікуються вже наступного місяця.

