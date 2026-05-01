Реформа ЗСУ: Федоров зробив анонс про основні зміни в армії

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку перших проєктів у межах масштабної реформи Сил оборони України. Зокрема, серед змін — нові підходи до комплектації підрозділів особовим складом.

Міністр підкреслив, що від початку своєї роботи на посаді в Міноборони його команда зосередилася на всебічному оновленні підходів до рекрутингу та проходження служби в Силах оборони.

«Готуємо до реалізації перші проєкти в межах реформи: справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та інші», — йдеться в заяві Федорова.

Також він висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за підтримку системних змін у війську.

Реформа армії — що відомо

Нагадаємо, водночас 1 травня Зеленський повідомив, що у червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості. Мінімальні виплати в тилу становитимуть від 30 тис. грн, а для бойових посад вони будуть у рази вищими. Для піхотинців запровадять спеціальні контракти з виплатами 250 — 400 тис. грн.

Також реформа передбачає посилення контрактної системи, що дозволить визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапну демобілізацію раніше мобілізованих.

Військове керівництво має узгодити деталі з бойовими командирами, а перші результати та оновлені виплати очікуються вже наступного місяця.

