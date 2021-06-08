Реформи в Україні і 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу: в Білому домі повідомили, про що розмовляли Зеленський і Байден

Також вони обговорили боротьбу з корупцією.
Президент США Джо Байден 7 червня в телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорив плани американської адміністрації надати Києву 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу.
Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі в заяві за підсумками президентських переговорів.
"Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці в області енергетичної безпеки та боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 тисяч доз вакцини для допомоги Україні в боротьбі з пандемією", — йдеться в повідомленні.
Також Байден і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією і реформи в Україні, повідомив Білий дім.
Американський президент підтвердив прихильність США суверенітету України, висловився проти тяглої російської агресії.
Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Глава Білого дому повідомив, про що буде говорити на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві. Байден запросив президента України в Білий дім.
Згодом Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до свого американського колеги.