Реформи в Україні і 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу: в Білому домі повідомили, про що розмовляли Зеленський і Байден

Також вони обговорили боротьбу з корупцією.

Президент США Джо Байден 7 червня в телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорив плани американської адміністрації надати Києву 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі в заяві за підсумками президентських переговорів.

"Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці в області енергетичної безпеки та боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 тисяч доз вакцини для допомоги Україні в боротьбі з пандемією", — йдеться в повідомленні.

Також Байден і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією і реформи в Україні, повідомив Білий дім.

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Американський президент підтвердив прихильність США суверенітету України, висловився проти тяглої російської агресії.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Глава Білого дому повідомив, про що буде говорити на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві. Байден запросив президента України в Білий дім.

Згодом Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до свого американського колеги.

Новини світу: Зеленський і Байден говоритимуть телефоном цього вечора

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