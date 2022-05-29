РФ розпадеться на "князівства", регіони відмовляться "годувати Москву" - опозиціонер

Росія, яка від 2014 року нищить Україну і цьогоріч повномасштабно вторглася на її територію, у найближчі роки може розпастись на окремі "князівства".
Розпад РФ може статися через тяжкі наслідки економічних санкцій, які запроваджують за агресію Кремля. Натомість російські регіони, які мають природні ресурси, відмовляться "годувати Москву".
Про це заявив голова Фонду " Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов в інтерв'ю OBOZREVATEL.
За його словами, незабаром Володимир Путін залишиться без країни та без президентського крісла.