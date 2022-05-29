РФ розпадеться на "князівства", регіони відмовляться "годувати Москву" - опозиціонер

Росія, яка від 2014 року нищить Україну і цьогоріч повномасштабно вторглася на її територію, у найближчі роки може розпастись на окремі "князівства".

Розпад РФ може статися через тяжкі наслідки економічних санкцій, які запроваджують за агресію Кремля. Натомість російські регіони, які мають природні ресурси, відмовляться "годувати Москву".

Про це заявив голова Фонду " Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, незабаром Володимир Путін залишиться без країни та без президентського крісла.

"РФ припинить існування, і тоді Путін кудись зникне. Зараз економіка Росії котиться вниз, без світла в кінці тунелю, тому, що робитимуть провінції, яких "доїтиме" Москва, не зрозуміло", – зауважив він.

На думку опозиціонера, одним із перших може відокремитися Далекий Схід, де ще до розвалу Союзу висловлювалися проти верховенства Москви. Обухов каже, що Північний схід РФ може "втекти до Європи", а Якутія, багата на алмази, оголосить про свою незалежність.

"Далекий Схід може сказати: "Навіщо мені вас годувати? У нас краби, ліс, риба, ми обійдемося без вас. Буде у нас своя ДНР – Далекосхідна народна республіка", – припустив він.

Опозиціонер додав, що на той час центральна влада не матиме ресурсу для придушення протестів і утихомирення невдоволених.

Нагадаємо, офіцер ФСБ заявив, що у диктатора РФ Володимира Путіна нібито "важка форма швидко прогресуючого раку". Він може втрачати зір і через хворобу Путіну лишилося не довго жити.

Читайте також: