Рекомендації від НАТО для вступу України до Альянсу: Столтенберг озвучив деталі

За словами генсека Альянсу, Україна зараз набагато ближче до НАТО, ніж будь-коли.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів деталі про надані Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу, які державі дали очільники МЗС країн-членів блоку.

Про це Столтенберг поінформував на пресконференції у Брюсселі 29 листопада.

Реформи для вступу України до НАТО

Генсек Альянсу назвав, які реформи має провести Україна для долучення до НАТО.

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"Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включно з боротьбою з корупцією та підтримкою прав людей", – сказав Столтенберг.

"Україна зараз набагато ближче до НАТО, ніж будь-коли. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та шлях до НАТО", – наголосив він.

Очільник Альянсу сказав, що вражений, як Україна взагалі проводить реформи під час повномасштабної війни. Він відзначив "конкретні зміни в законодавстві" держави та зміни щодо безпеки: "Україна модернізує свої структури з розвідки".

"Якщо говорити про боротьбу з корупцією та боротьбу з тероризмом, то це важливо для України. Адже це дозволяє стати сильнішою державою, і боротися не тільки з Росією як з агресором, а й допомагає стати ближче до НАТО", – сказав Столтенберг.

Він також поінформував, що однією з тем зустрічі 29 листопада були шляхи співпраці членів НАТО з Україною щодо цих питань. Обговорювалося, як Рада Україна-НАТО може бути використана, щоб далі працювати над вступом країни до Альянсу.

"Ми обговорили програму роботи, щоб далі говорити про питання модернізації українського суспільства. Частина законів, частина кроків вже була зроблена, імплементована. Ми бачимо певні кроки щодо боротьби з корупцією і це процес, який триває", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, очільники МЗС країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу. Міністри регулярно оцінюватимуть прогрес із реформами за допомогою адаптованої Річної національної програми.

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