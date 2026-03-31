Рекордний кредит для України і санкції проти Кремля: чи вдасться ЄС ухвалити важливі рішення

Кая Каллас. / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз розраховує на ухвалення кредиту на 90 мільярдів євро для України, а також 20 пакету санкцій проти агресорки Російської Федерації вже на наступному саміті лідерів.

Про це заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас під час візиту в Бучі, повідомили кореспонденти ТСН.

За словами дипломатки, енергетична криза, спричинена війною в Ірані, ускладнила затвердження санкцій. У новому пакеті планували обмежити надання морських послуг для «тіньового флоту» РФ. Зауважимо, через Балтійське море проходить приблизно 45% загального експорту російської нафти.

Реклама

«Ми маємо певні перешкоди на шляху як щодо 20-го пакету санкцій, так і щодо виділення кредиту. Робота з подолання цих перешкод триває. Втім, на жаль, сьогодні не можу повідомити хорошу новину про те, що цей кредит буде надано. Ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що рішення буде ухвалене на наступному засіданні Європейської ради», — заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки.

Кредит для України

Словаччина підтримала шантаж Угорщини щодо кредиту для України. Словацький прем’єр Робер Фіцо визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли і його країна заблокує кредит, проте конкретних умов не назвав.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наслідком затримки 90 млрд євро може бути те, що країна ризикує не встигнути вчасно підготувати енергосистему та фізичний захист критичних об’єктів до наступної зими.

Однак президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Україна отримає 90 млрд євро попри "блокаду" Угорщини. Вона нагадала, що таке рішення ухвалили у грудні 2025-го. Умовую було те, що три країни (Угорщина, Словаччина, Чехія) не братимуть участі в позиці. Політикиня наголосила, що “ця умова була виконана”.

Реклама